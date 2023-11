Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtig nach Drogenkonsum

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 28-jährige Opel-Fahrerin die Schwanseestraße stadteinwärts und wollte an der Einmündung zur Moskauer Straße nach links in diese einbiegen. In dem Moment kam ihr eine 43-jährige VW-Fahrerin entgegen. Die Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt, woraufhin es zur Kollision kam. In der Folge setzte die Opel-Fahrerin ihre Fahrt pflichtwidrig fort. Die VW-Fahrerin folgte ihr noch ca. 2km durch Weimar-West bis sie auf einem Parkplatz anhielt. Ein Alkoholtest bei der 28-jährigen Unfallverursacherin ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der Drogenvortest reagierte positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro.

