Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Keller aufgebrochen

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag gewaltsam in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Ettersburger Straße. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Vorhängeschlösser zweier Kellerabteile. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

