Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, zwischen 9:00 Uhr und 10:30 Uhr, befuhr der bis dato unbekannte Unfallflüchtende mit seinem Kfz die Friedensstraße in Richtung Ludwigshafener Straße. Hierbei übersah er die rechts am Fahrbahnrand befindliche Verkehrsinsel und fuhr über diese hinweg. Hierbei wurde ein einbetonierter Mast samt Verkehrsschild herausgerissen und ein Baum beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Anschließend fuhr der Flüchtende, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, davon. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des Verursachers sichergestellt werden. Diese werden zurzeit ausgewertet. Es wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit eingeleitet. Etwaige Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben bzw. einen Pkw mit frischen Unfallschäden im Frontbereich rechtsseitig feststellen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell