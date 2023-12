Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall - Suche nach Beteiligtem

Abtsbessingen (ots)

Am Samstag, den 09.12.2023, ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Ortslage Abtsbessingen ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Skoda musste in der Bellstedter Straße nach eigener Angabe einem entgegen kommenden dunklen Pkw ausweichen, so dass er mit einem rechtsseitig am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw VW Golf kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Skoda und blieb auf der Fahrbahn stehen, während der Golf auf den Fußweg katapultiert wurde und hierbei noch einen weiteren abgestellten Pkw Mercedes beschädigte. Der Fahrer des Skoda wurde durch den auslösenden Airbag leicht verletzt, andere Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem dunklen Pkw machen können, der vor dem Unfallgeschehen dem Pkw Skoda entgegen gekommen sein soll. Sachdienliche Hinweise können unter der u.g. Nummer an die zuständige Polizeidienststelle gegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell