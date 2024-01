Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pedelec sichergestellt, Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 4 Uhr wurde der Polizei ein auffälliger Mann in der Landauer Straße gemeldet. Der Mann trage lediglich kurze Hosen, führe einen Einkaufswagen mit sich und verhalte sich aggressiv. Die eingesetzten Beamten sahen den 51-jährigen Mann schließlich auf einem Tankstellengelände in der Landauer Straße und führten mit ihm eine Kontrolle durch. In dem mitgeführten Einkaufswagen befand sich eine Pedelec der Marke "BESV", Modell "TR 1.3 MAN". Der Neuwert des Pedelec beträgt knapp 3000 Euro. Hinweise ergaben, dass es sich bei dem 51-Jährigen nicht um den Eigentümer des Pedelecs handelt, weshalb das Rad sichergestellt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Wer kann Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Zeugen, oder der Eigentümer des Pedelec selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell