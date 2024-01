Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Carport in Brand

Gera (ots)

Gera: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten in der Neujahrsnacht (01.01.2024), kurz vor 02:00 Uhr aufgrund eines gemeldeten Brandes in die Mozartstraße aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass die Kameraden der Feuerwehr unverzüglich mit den Löscharbeiten begannen. Demnach geriet aus noch ungeklärter Ursache das Carport eines Einfamilienhauses in Brand. Trotz schnell eingeleiteter Löschmaßnahmen zerstörten die Flammen sowohl das Carport als auch den darunter befindlicher Pkw Jeep und einen Pkw-Anhänger. Aufgrund der entstandenen Hitze kam es ebenso zu Schäden am Wohnhaus. Zum Glück wurde keiner der Anwohner verletzt. Die beiden 62 und 67 Jahre alten Hauseigentümer sowie die Anwohner eines Nachbarhauses verließen vorsorglich, für den Zeitraum des Einsatzes, ihre Häuser. Die Kripo in Gera ermittelt nun zum Brandgeschehen (Bezugsnummer 0000088/2024). Hinweise zur Brandursache werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell