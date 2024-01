LPI-G: Verletzte durch Silvesterfeuerwerk

Gera (ots) - Die 61-jährige Inhaberin eines Zeitungskiosks in der Felsenstraße in Gera musste am Samstagmorgen (30.12.2023), gegen 07:15 Uhr, mit erschrecken feststellen, dass Unbekannten versuchten in ihren Laden einzubrechen. Der oder die Täter versuchten mittels eines Hebelwerkzeuges die Zugangstüren zu öffnen sowie mittels einem Stein die Fensterscheibe zu zerstören. Glücklicherweise misslangen diese Versuche, ...

mehr