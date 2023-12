Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die 61-jährige Inhaberin eines Zeitungskiosks in der Felsenstraße in Gera musste am Samstagmorgen (30.12.2023), gegen 07:15 Uhr, mit erschrecken feststellen, dass Unbekannten versuchten in ihren Laden einzubrechen. Der oder die Täter versuchten mittels eines Hebelwerkzeuges die Zugangstüren zu öffnen sowie mittels einem Stein die Fensterscheibe zu zerstören. Glücklicherweise misslangen diese Versuche, sodass zwar Sachschaden entstand der Einbruch jedoch misslang. Die Polizei hat am Tatort umfangreich Spuren gesichert und sucht nun im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Haben Sie im Zeitraum 30.12.2023, 03:30 Uhr bis 30.12.2023, 07:15 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Felsenstraße / Altenburger Straße bemerkt oder können Sie anderweitig sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Sie werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0338925/2023 bei der Polizei in Gera zu melden! Tel.: 0365 - 829 (PS)

