LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Weida (ots) - Unbekannte Täter warfen am Samstagabend zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in Weida, Ernst-Thälmann-Straße/Ecke Straße der Frohen Zukunft, einen Silvesterböller in einen Briefkasten der Deutschen Post. Durch die Detonation des Böllers wurde der Briefkasten vollständig zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die PI Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Tel. ...

mehr