Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit Böllerwurf

Gera (ots)

Gera: Kurz nach Mitternacht am 02.01.2024 gerieten zwei Personengruppen auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Siemensstraße in Gera in Streit. Im Zuge dessen warf ein 17-Jähriger aus der einen Gruppe einen Feuerwerksböller in Richtung der anderen Gruppe, so dass hier zwei 19 und 21-jährige junge Männer leicht verletzt wurden. Zum Glück war keine medizinische Versorgung notwendig. Die Geraer Polizei leitete gegen den Böllerwerfer ein entsprechendes Verfahren ein. (RK)

