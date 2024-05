POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B268 bei Pellingen

Idar-Oberstein (ots) - Am 11.05.2024 verständigte eine 50-jährige Passantin in der Wilhelmstraße die Polizeiinspektion Idar-Oberstein. Dort hatte sie gegen 18:40 Uhr einen Mann beobachtet, welcher auf offener Straße an seinem entblößten Glied manipulierte. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Zeugin beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: - etwa 30-40 ...

