Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Diebstahl von Motorrad (KTM 690 Enduro)

Bild-Infos

Download

Langsur (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 9. Mai, zwischen 1:30 Uhr und 11 Uhr, ein Motorrad (KTM 690 Enduro) in der Wasserbilliger Straße in Langsur.

Das auffällig schwarz orangefarbene Motorrad stand verschlossen auf dem Hof des Anwesens.

Täterhinweise bestehen derzeit keine.

Die Polizei bittet um Mithilfe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell