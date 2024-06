POL-KS: Einladung zum "Elternabend" im Polizeipräsidium Nordhessen: Infoveranstaltung der Einstellungsberatung für Eltern, Angehörige & Co

Kassel (ots) - Am 11.06.2024, gegen 18:00 Uhr, kam es in der August-Bebel-Straße in Vellmar zu einem Brand in einem Autohaus. Beim Eintreffen der Polizei stand das Dach der Werkstatt, auf der eine Photovoltaikanlage installiert ist, im Vollbrand. Durch den Brand wurden einige Fahrzeuge, welche in der Werkstatt standen, beschädigt. Mehrere umliegende Feuerwehren sind aktuell mit ca. 200 Feuerwehrleuten im Einsatz. Eine ...

mehr