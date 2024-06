Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand eines Autohauses in Vellmar

Kassel (ots)

Am 11.06.2024, gegen 18:00 Uhr, kam es in der August-Bebel-Straße in Vellmar zu einem Brand in einem Autohaus. Beim Eintreffen der Polizei stand das Dach der Werkstatt, auf der eine Photovoltaikanlage installiert ist, im Vollbrand. Durch den Brand wurden einige Fahrzeuge, welche in der Werkstatt standen, beschädigt. Mehrere umliegende Feuerwehren sind aktuell mit ca. 200 Feuerwehrleuten im Einsatz. Eine Feuerwehrfrau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000.000 Euro. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell