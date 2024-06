POL-KS: Ermittlungen und Polizeieinsatz nach Drohmail gegen Kasseler Universität

Kassel (ots) - Kassel-Unterneustadt: Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Hafen" ist am heutigen Montagmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Eine Lebensgefahr kann nach erster Einschätzung der eingesetzten Rettungskräfte nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 76-Jährige aus Niestetal gegen 11:50 Uhr mit seinem ...

