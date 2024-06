Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrer fährt gegen Stütze von Lkw-Kran und wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Hafen" ist am heutigen Montagmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Eine Lebensgefahr kann nach erster Einschätzung der eingesetzten Rettungskräfte nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 76-Jährige aus Niestetal gegen 11:50 Uhr mit seinem Pedelec auf der dortigen Fahrradstraße, von der Königinhofstraße kommend in Richtung Kleingartengelände, unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen war er auf gerader Strecke offenbar ungebremst gegen die ausgefahrene Stütze eines Lkw-Krans gefahren, der am linken Fahrbahnrand stand und Kranarbeiten ausführte. Dabei hatte er sich schwere Verletzungen am Kopf zugezogen. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

