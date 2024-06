Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Kiosk in Görlitzer Straße ein: Polizei bittet um Hinweise auf zwei Täter

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in der Görlitzer Straße, Ecke Breslauer Straße, in einen Kiosk eingebrochen und haben mehrere Stangen Zigaretten, Bargeld und Pakete erbeutet. Die beiden Täter waren gegen 2:10 Uhr in das Gebäude eingebrochen, indem sie eine Hintertür gewaltsam aufhebelten. Mit der Beute flüchteten sie anschließend wieder aus dem Kiosk in Richtung des angrenzenden Einkaufsmarktes. Anhand von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera können die Täter wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, heller Kapuzenpullover mit schwarzen Kapuzenbändern, helle Hose, dunkle Schuhe, helle Kappe, dunkle FFP2-Maske, helle Handschuhe

2. Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, heller Kapuzenpullover mit schwarzen Kapuzenbändern, helle Hose, dunkle Schuhe, dunkle FFP2-Maske, helle Handschuhe

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell