Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Dieb

Erfurt (ots)

Ein dreister Dieb machte sich Dienstagvormittag in einer Praxis für Ergotherapie die Taschen voll. Der Unbekannte betrat die Räumlichkeiten in der Erfurter Innenstadt und gab an die Toilette nutzen zu wollen. Doch statt sich zum stillen Örtchen zu begeben, ging er in den Personalräumen auf Beutezug. Aus einer dort abgestellten Handtasche, stahl er mehr als 50 Euro Bargeld. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell