LPI-EF: Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots) - Im Nonnenrain in Erfurt machte sich Sonntagabend ein Dieb an einem Fahrrad zu schaffen. Der 47-jährige Eigentümer hatte sein Pedelec der Marke Scott mit einem Fahrradschloss an einem Laternenmast gesichert. Für den Unbekannten war das Schloss jedoch kein großes Hindernis. Er durchtrennte es und flüchtete mit seiner Beute im Wert von über 4.700 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr