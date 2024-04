Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger ergaunern 75.000 Euro

Erfurt (ots)

Ein Senior aus Erfurt verlor viel Geld an Betrüger. Der 81-Jährige hatte sich im Internet in den letzten Wochen über Investitionsmöglichkeiten informiert und landete auf einer Website für Kryptowährung. Er registrierte sich auf der Seite und gab damit auch den Zugang zu seinem Laptop an die unbekannten Betreiber der Plattform frei. Ein vermeintlicher Berater forderte ihn mehrfach auf verschiedene Überweisungen auszuführen. Der Senior kam diesem nach und so landeten 75.000 Euro bei den Betrügern. Als der Berater nicht mehr zu erreichen war, flog der Schwindel auf und der 81-Jährige erstattete in den vergangenen Tagen Anzeige. (SE)

