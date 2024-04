Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl vollstreckt

Erfurt (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen klickten Montagabend für einen 42-Jährigen die Handschellen. Seit längerer Zeit war nach ihm, auf Grund eines offenen Haftbefehls, gefahndet worden. Zeitweilig hielt sich der Mann aus Großrudestedt in Österreich auf. Gestern Abend reiste er von dort mit dem Zug nach Erfurt an und stieg am Hauptbahnhof aus. Durch die gute Vorarbeit der Fahnder der Kriminalpolizei Erfurt, warteten bereits Kollegen der Bundespolizei am Bahnsteig auf ihn und der Mann wurde festgenommen. Sein weiterer Reiseweg führte ihn für die nächsten drei Jahre ins Gefängnis. Im Gepäck hatte er noch zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Arzneimittelgesetz, da er ein Messer und ein verschreibungspflichtiges Medikament ohne Rezept bei sich hatte. (SE)

