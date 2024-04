Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Müllcontainer in Brand

Sömmerda (ots)

Samstagabend mussten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Sömmerda ausrücken. Unbekannte hatten sich in der Straße der Einheit einem Standplatz für Mülltonnen genähert und dort ihr Unwesen getrieben. Sie steckten mehrere Abfallbehälter in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert und die Flammen schnell gelöscht. Dennoch wurden die Müllcontainer vollends zerstört und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (SE)

