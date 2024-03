Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtgebiet kam es in den vergangenen Tagen erneut vermehrt zu Einbrüchen in Praxen, Firmen und Mehrfamilienhäusern. Die unbekannten Täter machten sich hierbei augenscheinlich vordergründig den Umstand zunutze, dass aufgrund der aktuellen Schließzeit infolge der Osterferien vor allem gewerblich genutzte Örtlichkeiten geschlossen sind. Hierbei wurde der Beuteschaden stets vom Sachschaden übertroffen. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. In diesem Fall wenden sie sich an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0). (LW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell