Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbrüche in Wohnungen und Häuser am Wochenende

Warendorf (ots)

In Ahlen kam es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser.

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, 19.01.2024, zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr in eine Wohnung in der Hammer Straße ein und entwendeten Bargeld.

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Von-Helmholtz-Straße wurde am Samstag, 20.01.2024, zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr, Bargeld und Schmuck entwendet.

In der Menzelstraße war ein Mehrfamilienhaus das Ziel von unbekannten Tätern. Diese brachen am Samstag, 20.01.2024, zwischen 13.40 Uhr und 19.30 Uhr ein und durchsuchten das Haus. Angaben zu Diebesgut sind momentan nicht möglich.

In der Röntgenstraße drangen Unbekannte am Samstag zwischen 09.40 Uhr und 18.50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchwühlten alle Räume, Angaben zu Diebesgut liegen auch hier zurzeit nicht vor.

Am Bürgermeister-Corneli-Ring durchwühlten unbekannte Täter am Samstag zwischen 13.00 Uhr und 22.40 Uhr bei einem Wohnungseinbruch Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld und Bekleidung.

An der Straße Dahldille in Dolberg verschafften sich Unbekannte am Samstag zwischen 18.55 Uhr und 23.10 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Sie entwendeten Bargeld und Zigaretten.

Ebenfalls an der Dahldille kam es zwischen Samstag, 20.01.2024, 17.00 Uhr und Sonntag, 21.01.2024, 11.00 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus.

Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern geben, hat unbekannte verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet oder hat weitere Informationen? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

