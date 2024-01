POL-BOR: Velen-Ramsdorf: Schwerer Verkehrsunfall auf der Borkener Straße

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Oldenkotter Straße; Tatzeit: 04.01.2024, ca. 03.20 Uhr; Gebrannt hat es am frühen Donnerstagmorgen an einer Hauswand in Vreden. Ein Tatverdächtiger warf mutmaßlich mehrere Brandsätze auf ein Grundstück an der Oldenkotter Straße. Dabei ging einer in Flammen auf und verursachte eine Verrußung der Hauswand. Die Tat ereignete sich gegen 3.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um ...

mehr