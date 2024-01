POL-BOR: Vreden - Firmeneinbruch auf der Bahnhofstraße

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 04.01.2023, ca. 13.00 Uhr; Unbekannte haben am Donnerstag eine Frau in Borken beim Einkaufen bestohlen. Sie befand sich um ca. 13.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße, als der oder die Täter das Portemonnaie der Geschädigten entwendeten. Eine Unbekannte hatte sie zuvor im Geschäft in ein Gespräch verwickelt. Die Polizei bittet um Hinweise an ...

