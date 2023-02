Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haushaltswaren entwendet

Gera (ots)

Gera. Am 04.02.2023 gegen 17:20 Uhr betraten drei bislang unbekannte Männer ein Geschäft in der Dornaer Straße. In diesem lösten die Täter den Alarm einer Notausgangstür aus und lenkten so die Verkäufer ab. Währenddessen erbeuteten sie Haushaltswaren und flüchteten. Die Polizei in Gera (0365/ 829-0) hat Ermittlungen aufgenommen. Sofern Sie relevante Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich dorthin zu wenden. (TL)

