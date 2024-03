Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht bei Schwerlasttransport

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend kam es in Gebesee gegen 19:10 Uhr zu einem Unfall mit einem Schwerlasttransport. Ein unbekannter Autofahrer war auf der Nordhäuser Straße unterwegs gewesen, als ihm ein Schwerlasttransport entgegenkam. Dieser hatte Ladung mit Überbreite auf der Ladefläche. Das unbekannte Auto schrammte an der teuren Ladung entlang, entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle. An der Ladung, dem Gittermast eines Krans, entstand Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Bei dem flüchtigen Wagen handelt es sich vermutlich um einen weißen Skoda Octavia, mit einem defekten linken Außenspiegel und möglicherweise Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0080735 an die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100). (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell