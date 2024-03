Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Paletten Kleidung gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch war ein Dieb besonders dreist. Ein LKW-Fahrer hatte sein Gefährt auf einem Autohof in Schwabhausen abgestellt und sich schlafen gelegt. Während sich der Fahrer seine wohlverdiente Ruhe gönnte, hatte ein Unbekannter alle Hände voll zu tun. Er machte sich am Auflieger des LKWs zu schaffen und stahl mehrere Paletten mit Kleidung. Anschließend flüchtete er unerkannt. Am Mittwochmorgen bemerkte der ausgeschlafene Fahrer den Diebstahl, als er die Ware im Güterverkehrszentrum in Erfurt ausliefern wollte. Er informierte die Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell