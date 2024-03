Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randalierer der Wohnung verwiesen

Erfurt (ots)

Mittwochabend musste die Polizei einen Randalierer der Wohnung verweisen. Der 31-Jährige war in den eigenen vier Wänden derart in Rage geraten, dass er sogar Teile der Einrichtung beschädigte. Eine 84-Jährige, die ebenfalls in der Wohnung wohnte, rief die Polizei. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ und darüber hinaus nun auch die Beamten beleidigte, wurde er der Wohnung verwiesen. Auch dies stellte sich als Herausforderung dar. Der 31-Jährige weigerte sich und musste von den Polizeibeamten unter der Anwendung von körperliche Zwang aus der Wohnung gebracht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (SE)

