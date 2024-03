Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher machen große Beute

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen machten Einbrecher aus einem Keller große Beute. Die Unbekannten hatten sich zunächst Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in Frienstedt verschafft und sich im Keller auf Beutezug gemacht. In einem der Kellerabteile fanden sie einen Tresor vor, welchen sie öffneten. Aus diesem stahlen sie u.a. Bargeld, Gold und Uhren im Wert von etwa 10.000 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch und erstattet Mittwochabend Anzeige bei der Polizei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell