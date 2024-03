LPI-EF: Ladendieb beißt um sich

Erfurt (ots) - Mittwochabend musste die Polizei einen Randalierer der Wohnung verweisen. Der 31-Jährige war in den eigenen vier Wänden derart in Rage geraten, dass er sogar Teile der Einrichtung beschädigte. Eine 84-Jährige, die ebenfalls in der Wohnung wohnte, rief die Polizei. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ und darüber hinaus nun auch die Beamten beleidigte, wurde er der Wohnung verwiesen. Auch dies stellte ...

mehr