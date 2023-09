Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Dreiste Frauen - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 18-Jähriger am Sonntagmittag gegen 13 Uhr mit seinem VW Polo auf die Opalstraße ein. Dabei übersah er den Mercedes Benz eines 80-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Motorradfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 25-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Samstagnachmittag ereignete. Mit ihrer Kawasaki befuhr die 25-Jährige gegen 17.45 Uhr die B 19 zwischen Untergröningen und Abtsgmünd, wo sie aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrem Zweirad von der Straße abkam und auf die Fahrbahn stürzte. Die 25-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Abtsgmünd: Unfall verursacht und geflüchtet

Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag, der von einem bislang unbekannten Autofahrer verursacht wurde. Dieser schnitt gegen 13.25 Uhr auf der Landesstraße 1073 die Kurve, wodurch der 21-Jährige auf die Straße stürzte. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Waffen beschlagnahmt

Während eines Streitgespräches am Sonntagmittag gegen 13:45 Uhr zwischen zwei 65 und 80 Jahre alten Männern, das in der Limpurger Straße stattfand, zückte der 80-Jährige wohl eine Druckluftpistole und zeigte diese seinem Kontrahenten. Anschließend fuhr er mit seinem Elektrofahrzeug davon. Beamte des Aalener Polizeireviers konnten den Mann fahrend antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde die Druckluftpistole und ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Auch zwei Luftdruckgewehre, die der Mann in seiner Wohnung hatte, wurden von den Beamten sichergestellt.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der Friedrichstraße / Julius-Bausch-Straße streifte ein 74-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Opel den Skoda eines 46-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Ellwangen: Dreiste Frauen

Gegen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag betraten drei unbekannte Frauen ein Alten- und Pflegeheim am Schönen Graben. Hier begaben sie sich in den 2. Stock, dessen Zutritt lediglich über eine Sicherung erfolgen kann. Die Frauen nutzten jedoch die Gelegenheit, als ein Mann die Türe öffnete und den Bereich verließ; sie gaben an, ihre Großmutter besuchen zu wollen, gingen auf eine Türe zu und begrüßten ihre angebliche Oma lautstark. Da dem Zeugen das Ganze doch nicht geheuer war, ging er zurück und öffnete die Türe des Zimmers, welches die drei Frauen betreten hatten. Dabei entdeckte er, dass zwei Schränke geöffnet waren. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes wurde bekannt, dass die Frauen auch das Zimmer einer Bewohnerin über die Terrassentüre betraten hatten. Diese verscheuchte die ungebetenen Gäste jedoch. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 50-Jähriger am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr mit seinem Chrysler einen in der Gutenbergstraße abgestellten Daihatsu, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi A 4, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Lorcher Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

