POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrer auf Mountainbike-Strecke gestürzt

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht nach Unfallflucht Am Samstag, 02.09.2023, gegen 12:30 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der Michelfelder Straße in Bibersfeld, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Der Besitzer der Hecke hörte einen Knall, als er jedoch an der Unfallstelle ankam, war das verursachende Fahrzeug nicht mehr da. Nun ermittelt das Polizeirevier Schwäbisch Hall ...

