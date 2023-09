Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Diesel entwendet - Betrunkener griff Polizist an - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Zwei Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 88-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 12 Uhr die B 14 zwischen Ellenweiler und Sulzbach an der Murr, als er wegen entgegenkommenden Motorrädern abbremste, die trotz Gegenverkehr überholt haben. Zwei nachfolgende Motorradfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren auf den Pkw des 88-Jährigen auf. Beim Versuch auszuweichen geriet der 59-jährige Motorradfahrer noch auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Mercedes zusammen. Die beiden 23 und 59-jährige Motorradfahrer sowie eine Mitfahrerin im Pkw Audi wurden beim Unfall verletzt, wobei die beiden Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden. Die Sachschäden wurden auf 14.000 Euro beziffert.

Backnang: Diesel entwendet

Aus einem Lkw, der im Industriegebiet Süd in der Straße Beim Erlenwäldchen geparkt war, wurde zwischen Freitag und Sonntag 1000 Liter Diesel abgezapft. Die Polizei hat zu dem Diebstahl die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.50 Uhr ereignete sich in der Waiblinger Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen Pkw Opel, der dort vor einem Cafe stand. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden. Wer zum Unfall Beobachtungen machen konnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Waiblingen-Beinstein: Betrunkener Mann greift Polizist an

Rettungssanitäter verständigten am Samstagabend gegen 20:30 Uhr die Polizei, da sie bei der Behandlung eines stark betrunkenen und sehr renitenten Mannes in der Endersbacher Straße Unterstützung benötigten. Auch den Polizisten gegenüber verhielt sich der 41-Jährige sehr aggressiv und griff einen der Beamten von hinten an. Als ihm in der Folge Handschließen angelegt wurden, wehrte er sich vehement und beleidigte die Beamten mehrfach. Er wurde schließlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Remshalden-Geradstetten: In Freibad eingebrochen

Zwei bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Montag gegen 2:15 Uhr den Kassenraum des Freibades im Stegwiesenweg auf. Da sie gestört wurden, flüchteten die Täter ohne Beute wieder. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Firmeneinbrüche

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Marie-Curie-Straße ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Hierzu wurden auch im Inneren mehrere Türen aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch wurde in einer Firma in der Johannes-Giesser-Straße vermeldet. Hier brachen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag zunächst in die Gebäudehalle der Firma ein und verschafften sich von dort Zutritt zu zwei Büroräumen, die sie nach Bargeld durchsuchten. Wie bislang bekannt wurde, wurde durch die Einbrecher Bargeld aus einer Trinkgeldkasse entnommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten in Zusammenhang zueinander stehen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell