POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch - Sachbeschädigungen - Unfallflucht - Sonstiges

Blaufelden: Fahrzeug beschädigt

An einem Fahrzeug, welches auf einem Firmenparkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt war, wurde am Sonntag festgestellt, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Bereits zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr wurde an einem Transporter, der ebenfalls auf einem Firmengelände abgestellt war, zunächst mit einem Stein die Windschutzscheibe beschädigt und anschließend die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800.

Blaufelden: PKW prallt gegen Hauswand

Am Samstag um kurz vor Mitternacht befuhr ein 21-jähriger Lenker eines Ford die Hauptstraße von Riedbach kommend in Richtung Ortsmitte. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen eine Hauswand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Fichtenau: Stühle und Tische beschädigt

Ein bislang Unbekannter kletterte zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, auf den Balkon eines Hauses in der Straße Farbholz und warf mehrere Stühle und einen Tisch den Balkon hinab, wodurch diese beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Am Freitagabend um kurz nach 21 Uhr hielt ein PKW-lenker in der Straße In der Kurz an, um mehrere Gegenstände aus seinem Fahrzeug auszuladen und in ein Gebäude zu bringen. Nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug bemerkte er, dass in seiner kurzen Abwesenheit sein Handy sowie sein Geldbeutel aus dem unverschlossenen PKW entwendet wurden.

Schwäbisch Hall: Wer fuhr in die Hecke?

Am Samstag um 12:45 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Michelfelder Straße aus Bibersfeld kommend befuhr und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug fuhr in eine dortige Hecke und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Gaildorf: Sachbeschädigungen

In der Schulstraße wurde am Sonntag zwischen 3 Uhr und 9:25 Uhr eine gläserne Firmentafel einer Anwaltskanzlei zerstört. Zudem wurden an einer weiteren Werbetafel an einer Hauseingangstür und einer Scheibe am Treppenhaus mehrere Buchstaben abgekratzt bzw. beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall entgegen. Tel.: 0791/4000

Untermünkheim: Einbruch in Neubau

In einen Neubau in der Margarethe-Steiff-Straße wurde zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 8:30 Uhr eingebrochen. Hierzu wurde eine Nebeneingangstür aufgehebelt und so das Gebäude betreten. Im Gebäude wurden zuerst mehrere Kabel entmantelt und anschließend das Kupfer entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt das Polizeirevier schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Mainhardt: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 20-jähriger Lenker eines Peugeot befuhr am Sonntag gegen 1:30 Uhr die L1050 von Gailsbach in Richtung Mittelmühle. In einer scharfen Rechtskurve verlor er -vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: PKW rollt davon

Ohne seinen Ford ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern, stellte ein 56-Jähriger am Samstag sein Fahrzeug in der Hauptstraße auf einem Parkstreifen ab. Kurz nach 17 Uhr machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte rückwärts die leichtabschüssige Straße hinab. An der Einmündung zur Hohlstraße kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten VW. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Scheibe eingeschlagen

An einem PKW, der in der Bahnhofstraße geparkt war, wurde zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstagmorgen, 0 Uhr die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug anschließend eine Bankkarte sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einparken

Am Freitag um 19:30 Uhr wollte ein 63-Jähriger mit seinem VW auf einen Parkplatz eines Hotels in der Bahnhofstraße einparken. Nach mehrmaligem Rangieren streifte er hierbei einen dort geparkten Mercedes. Letztendlich waren die beiden Fahrzeuge so ineinander verkeilt, dass der Unfallverursacher nur noch über die Beifahrerseite aus seinem Fahrzeug aussteigen konnte. Anschließend wollte dieser die Unfallstelle verlassen, konnte jedoch daran gehindert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

