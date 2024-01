Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugenaufruf zu Gewaltvorfall an Grundschule Engter

Osnabrück (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung eines gewaltsamen Vorfalls, der sich am frühen Dienstagnachmittag an der Grundschule Engter ereignet hat. Gegen 14:45 Uhr traf ein 16-jähriger Schüler an der nahegelegenen Bushaltestelle im Schleptruper Kirchweg auf drei ihm unbekannte Personen - zwei Jungen und ein Mädchen. Einer der Jungen sprach das spätere Opfer an und winkte ihn zu sich. Nach einem kurzen Gespräch wandte sich der 16-Jährige ab und entfernte sich. In diesem Moment schlug einer der Unbekannten dem Schüler plötzlich ins Gesicht. Die Personengruppe flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein älterer Herr, der Zeuge des Vorfalls wurde, kam dem verletzten Schüler anschließend zu Hilfe. Durch den Angriff wurde die Brille des Opfers beschädigt. Die Ermittler bittet nun den älteren Herren sowie weitere zeugen sich unter 05461/94530 zu melden.

Zur Beschreibung der Personen:

Täter:

- Ca. 188cm groß, 15-16 Jahre alt - Schlanke Statur, - Braune Haare, - Bekleidung: Schwarze Jacke, blau/rot gestreiftes T-Shirt, blaue oversized Jeans

Begleitperson 1 des Täters:

- Männlich - Ca. 188cm groß, 16-17 Jahre alt - Normale Statur, - Bekleidung: Braune Jacke, schwarzer Pullover, dunkelblaue Jeans.

Begleitperson 2 des Täters:

- Weiblich - Ca. 170cm groß, 15-16 Jahre alt - Normale Statur, - Bekleidung: Weißes Top, blaue Jeans, schwarze Jacke.

Älterer Herr (Zeuge):

- Ca. 180cm groß, 70 Jahre alt - Normale Statur, - Bekleidung: Hellbraune Jacke, weißes T-Shirt, blaue Jeans

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell