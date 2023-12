Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Discounter

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montag, 25.12.2023, 21.30 Uhr in einen Discounter auf der Schürenstraße in Sassenberg ein. Die Täter stahlen neben Zigaretten noch Alkoholika. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Verdächtige in einen Pkw stiegen und flüchteten. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch, den Tatverdächtigen und dem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell