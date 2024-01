POL-OS: Ankum: Ohne Fahrerlaubnis die Polizei überholt

Osnabrück (ots) - Der Vollbrand eines VW Lupo löste am späten Dienstagabend einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Hörner Weg aus. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtung und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache geben können. Gegen Mitternacht wurden Zeugen auf das Feuer am Kleinwagen aufmerksam, der in einer Hofeinfahrt in der Nähe zur ...

mehr