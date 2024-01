POL-OS: Melle: Diverse Autoreifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in der Straße Lünort zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem gegen 10 Uhr ein Kuhstall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vollbrand geraten war. Die Bewohner des nahegelegenen Wohngebäudes sowie sämtliche Tiere konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Durch die ca. 150 Einsatzkräfte der ...

mehr