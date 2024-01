POL-OS: Neuenkirchen: Kuhstall geriet in Vollbrand - Keine Verletzten

Osnabrück (ots) - Zwischen Samstagabend (23.30 Uhr) und Sonntagmorgen (11 Uhr) trieb ein Reifenstecher in Hasbergen sein Unwesen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. In den Straßen Wulfskotten und An der St. Josefs Kirche schlitze der Täter an insgesamt 13 Fahrzeugen die Reifen auf. Die Autos waren ...

