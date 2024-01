Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Reifenstecher beschädigte 13 Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagabend (23.30 Uhr) und Sonntagmorgen (11 Uhr) trieb ein Reifenstecher in Hasbergen sein Unwesen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. In den Straßen Wulfskotten und An der St. Josefs Kirche schlitze der Täter an insgesamt 13 Fahrzeugen die Reifen auf. Die Autos waren allesamt am Straßenrand geparkt. Zudem kam es in unmittelbarer Nähe in der Tecklenburger Straße sowie Kolpingstraße zu zwei Mülleimerbränden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei aus Georgsmarienhütte nimmt Hinweise zu dem Täter oder den Taten unter 05401/83160 entgegen.

