Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB 33: 25-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag befuhr ein 25-jähriger Transporterfahrer gegen 11:15 Uhr den Hauptfahrstreifen der A33 in Richtung Bielefeld als er in Höhe der Anschlussstelle Borgloh auf ein stehendes Absperrfahrzeug auffuhr. Das unbesetzte Absperrfahrzeug wurde aufgrund von Rodungsarbeiten ordnungsgemäß auf der Fahrbahn abgestellt. Der 25-jährige Bad Essener erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Richtungsfahrbahn Bielefeld wurde vorübergehend gesperrt.

