POL-DN: Transporter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag (20.03.203) in eine Tankstelle an der Dürener Automeile ein und entwendeten Tabakwaren. Gegen 03:00 Uhr zeigen die Überwachungsaufnahmen drei Täter, die die Eingangstür des Verkaufsraums aufhebelten und sich direkt hinter den Verkaufstresen begaben. Hier sammelten sie mehrere Packungen Zigaretten und andere Tabakwaren und flüchteten mit einem Pkw. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit Gegenstand ...

