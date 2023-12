Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Hilden

Haan - 2312022

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Dienstag, den 05.12.2023, zwischen 12:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Angermunder Weg in Ratingen eingebrochen. Bislang Unbekannte verschafften sich Zugang zur Wohnung durch ein Fenster. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Im Zeitraum von Sonntag, 03.12.2023, gegen 16:00 Uhr bis Montag, 05.12.2023, gegen 10 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Hirschweg eingebrochen. Die Wohnung war zum Zeitpunkt des Einbruchs unbewohnt. Was entwendet wurde, konnte zum aktuellen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

Im Zeitraum von Samstag, 02.12.2023, gegen 14:00 Uhr bis Montag, 05.12.2023, gegen 10:00 Uhr drangen bislang Unbekannte in die Hochparterre- Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Hirschweg ein. Sie verschafften sich Zugang über die Balkontür und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Bislang Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Freitag, den 01.12.2023, gegen 17:00 Uhr bis Dienstag, den 05.12.2023, gegen 16:20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße "Große Dörnen" ein. Unbekannte verschafften sich durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Dienstag, 05.12.2023, drangen bislang Unbekannte zwischen 16:00 Uhr und 22:15 Uhr in die Wohnung (erstes Obergeschoss) eines Mehrfamilienhauses auf der Bogenstraße in Hilden ein. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich Zugang über den Balkon. Es wurde eine Armbanduhr und Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags entwendet.

In der Zeit zwischen Samstag, 02.12.2023, gegen 13:00 Uhr bis Dienstag, 05.12.2023, gegen 08:00 Uhr wurde in einen auf der Walderstraße befindlichen Friseursalon eingebrochen. Die bislang Unbekannten verschafften sich Zugang über die Eingangstür im Erdgeschoss. Anschließend wurde der Verkaufsraum sowie das im Keller befindliche Büro nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Angaben wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet.

Im Zeitraum von Montag, 04.12.2023, gegen 17:00 Uhr bis Dienstag, 05.12.2023, gegen 06:50 Uhr, konnten bislang Unbekannte in eine Lagerhalle auf der Straße "Zur Verlach" eindringen. Es wurde ein Tresor aufgebrochen und Münzgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstag, den 05.12.2023, in der Zeit zwischen 8:00 Uhr bis 18:35 Uhr Zugang zu einer Hochparterre-Wohnung auf der Breidenhofer Straße in Haan. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Dienstag, den 05.12.2023 wurde in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 19:20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße "Am Mühlenbusch" eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich Zugang über die Terrassentür und durchsuchten das Wohnhaus anschließend nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell