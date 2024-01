Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden - Verursacher flüchtig

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:10 Uhr, befuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin den linken Fahrstreifen der beiden Linksabbiegerspuren auf dem Luisenring in Richtung Seilerstraße. Auf dem äußersten linken Fahrstreifen auf dem Luisenring, auf welchem man in Richtung Parkring wenden und fahren kann, befand sich ein grauer Pkw. Plötzlich fuhr der graue Pkw auf den Fahrstreifen der BMW-Fahrerin, ohne dies anzukündigen, woraufhin die BMW-Fahrerin versuchte auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen eine Wand. Hierdurch wurde sie wieder auf die Fahrspur zurückgeschleudert und kollidierte mit vier Fahrzeugen, die in der Seilerstraße geparkt waren. Die BMW-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden durch die Kollisionen glücklicherweise nur leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der BMW musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im niederen fünfstelligen Bereich. Die Schadenshöhe der geparkten Fahrzeuge beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen, mittleren Bereich.

Das graue Fahrzeug, welches anfangs erwähnt den Fahrstreifenwechsel durchgeführt hat, ging nach dem gefährlichen Fahrmanöver flüchtig. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen die Angaben zum Unfall oder dem grauen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/12580, beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

