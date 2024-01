Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug beschädigt aufgefunden - Unfallverursacher gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 71-Jähirger Hyundai-Fahrer stellte am Samstag gegen 13.45 Uhr an seinem im Kirchenweg geparkten Fahrzeug einen Schaden an der vorderen linken Stoßstange fest. Einen Unfallverursacher oder Hinweise auf diesen konnte er bislang nicht erlangen. Der 71-Jährige hatte sein Fahrzeug bereits am vergangenen Samstag, den 08.01.2024 im Kirchenweg abgestellt und erst jetzt am Samstagmittag den Schaden bemerkt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen Betrag in niedriger vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den oder die Unfallverursacher/in geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach zu melden, unter: 06271-92100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell