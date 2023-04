Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Autofahrerin schwer verletzt

Geldern-Pont (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagvormittag (11. April 2023) eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße (B58). Ein 52-Jähriger aus Senden war gegen 11:00 Uhr in einem Skoda Kodiaq auf der Venloer Straße in Richtung Straelen unterwegs. An der Einmündung zur Kölner Straße (B9) wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki Wagon einer 62-Jährigen aus Geldern, die auf der Venloer Straße in Richtung Geldern fuhr. Durch die Kollision wurde der Suzuki gegen einen LKW geschleudert, der in diesem Moment von der Kölner Straße nach rechts auf die Venloer Straße abbiegen wollte. Die 62-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Skoda-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, ebenso der LKW-Fahrer. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve erschien am Unfallort. Für die Dauer der Maßnahmen der eingesetzten Kräfte war die B58 gesperrt. Die beiden beteiligten PKW wurden abgeschleppt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell