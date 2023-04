Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sachbeschädigung und Feuer an Schule

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. April 2023) haben Unbekannte auf dem Gelände einer Schule an der Anne-Frank-Straße ihr Unwesen getrieben. Zunächst wurde der Hausmeister der Schule informiert, dass zwei Glasfenster an dem Gebäude beschädigt worden seien. Eine Anwohnerin hatte das Klirren der Scheiben gehört. Als der Hausmeister gegen 02:40 Uhr vor Ort war, stellte er neben den beschädigten Fenstern einen Brand an der Verkleidung des Außen-Klimagerätes der Schule fest. Die Klimaanlage ist auf Höhe des ersten Obergeschosses an einer Wand des Gebäudes angebracht und über eine Außentreppe zu erreichen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand kein Gebäudeschaden, die Klimaanlage blieb nach ersten Erkenntnissen funktionstüchtig.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

