Kleve (ots) - Am Sonntag (09. April 2023) kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Hagsche Straße in Kleve, zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten Pkw. Ein oder mehrere Täter schlugen die Scheibe der hinteren Beifahrertüre eines grauen Peugeot 206 ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse, in welcher sich ...

